Avion en feu à l'aéroport de Tokyo: "C'est un miracle que nous ayons survécu", les passagers racontent le cauchemar

Au moment du choc, quand la fumée et une chaleur suffocante envahissent rapidement le fuselage, des passagers paniqués réclament l'ouverture des portes et les bébés hurlent, selon la vidéo d'un passager à bord diffusée par des médias nippons.

"L'odeur de la fumée était dans l'air, et les portes n'ouvraient pas. Donc je pense que tout le monde a paniqué", a expliqué une passagère à la chaîne de télévision japonaise TBS et d'autres médias locaux à l'aéroport.

"Il faisait chaud à l'intérieur de l'avion et j'ai pensé sincèrement que je ne survivrais pas" a confié une autre rescapée à la chaîne NHK. "Je me suis sentie vraiment reconnaissante quand on a pu sortir".

Le vol JAL516, un Airbus A350-900 en provenance de l'aéroport de Shin-Chitose près de Sapporo (nord du Japon), transportait 367 passagers et 12 membres d'équipage.

Tous ont pu évacuer à l'aide de toboggans gonflables avant que l'appareil ne s'embrase complètement. Quatorze personnes qui étaient à bord ont été légèrement blessées, selon les pompiers.

Selon Japan Airlines, tout le monde a pu évacuer l'avion à 18H05 (mardi à 09H00 GMT), soit un peu plus d'un quart d'heure après la collision avec l'autre appareil, un avion plus petit des garde-côtes japonais, dont cinq des six occupants sont en revanche décédés.

Terence Fan, un expert en aviation de l'Université de management de Singapour (SMU) interrogé mercredi par l'AFP, s'est dit "quelque peu surpris" par l'évacuation totalement réussie du vol, "étant donné que certaines portes (de l'avion) ne pouvaient pas être utilisées" à cause des flammes qui progressaient de l'arrière.

"Cela a été possible parce que les passagers semblent avoir suivi les instructions de manière exemplaire, ce qui leur a permis à tous, ainsi qu'à l'équipage, de sortir de l'avion en peu de temps, avant que l'avion ne soit entièrement englouti par les flammes", a ajouté M. Fan.

"90 secondes"

"Les compagnies aériennes doivent être capables d'évacuer tous les occupants d'un avion en 90 secondes", selon des règles fixées par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), a souligné mercredi à l'AFP Doug Drury, un autre expert en aviation de l'Université de Central Queensland en Australie.

Les fabricants doivent concevoir leurs avions de façon à pouvoir théoriquement tenir ce délai, et le personnel de cabine s'entraîne régulièrement dans ce but via des simulations, a ajouté M. Drury, qui a jugé "irréprochable" la procédure d'évacuation du JAL516.

"Il peut y avoir une certaine ambiguïté quant au moment où la période de 90 secondes doit commencer", selon M. Fan.

"D'après les vidéos diffusées, il semble que l'équipage de l'avion JAL ait mis un certain temps à décider quelles sorties devaient être utilisées, ce qui aurait empiété sur les 90 secondes", a-t-il expliqué.

"Les pilotes ont probablement eu besoin d'entendre les responsables du personnel de cabine pour prendre une décision. Heureusement, la nature de l'accident a permis à la structure de l'avion de rester intacte suffisamment longtemps pour que tout le monde puisse s'en échapper", a encore jugé cet expert.

Les causes de la collision sont encore inexpliquées pour le moment, mais une "erreur humaine" y a probablement contribué, pensent ces deux experts en aviation interrogés par l'AFP.