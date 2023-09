Aymara est à Marrakech, elle témoigne de la nuit qu'elle vient de vivre: "Tout s'est écroulé devant nous, c'était juste horrible"

Selon les Affaires étrangères belges, environ 630 Belges se trouvent officiellement dans la région touchée par le séisme. Parmi ces Belges, il y a Aymara. Cette Bruxelloise de 24 ans se trouve actuellement à Marrakech avec son copain pour les vacances. Le couple se baladait dans le centre de la ville lorsqu'il a ressenti les secousses. "On marchait et on a senti des secousses directement. On s'est regardés avec mon copain en disant qu'est-ce qu'il se passe? On ne savait pas vraiment. En deux secondes, il y a tout qui s'est écroulé devant nous", explique la jeune femme.

Pris de panique, ils ont commencé à courir. "On voyait plein de gens qui sortaient de chez eux. Des hurlements, des pleurs. C'était juste horrible. On a croisé des touristes, on est resté avec eux pendant 5-10 minutes. Et puis, on a croisé également des locaux qui nous ont rassurés. Ils étaient super sympas avec nous, mais bon, on voyait bien que c'était la panique à bord", poursuit Aymara.

Tout le monde s'est ensuite rassemblé sur la place Jemaa el-Fna. "On nous a dit que c'était mieux de rester là." Des centaines de personnes sont restées sur cette place emblématique de la ville pour y passer la nuit, de crainte de répliques. Certains étaient munis de couvertures, d'autres dormaient à même le sol.

"Il y avait tout qui s'est écroulé, donc c'est juste horrible...", confie la Bruxelloise. "Après, on n'a pas vraiment reçu d'instructions au niveau des autorités." Aymara et son copain sont restés jusqu'à 4h du matin sur la place Jemaa el-Fna avant de regagner leur riad. "On a essayé de dormir, mais c'était presque impossible", glisse-t-elle.