Bangladesh: démonstration de force pour empêcher un rassemblement pro-Hasina

"La fugitive et dictatrice Sheikh Hasina a ordonné à ses larbins et à ses milices de se rendre sur place afin de faire une contre-révolution", a déclaré à l'AFP Imraul Hasan Kayes, 26 ans.

Plus tôt cette semaine, un tribunal de Dacca a ouvert une enquête pour meurtre contre Mme Hasina, deux hauts-responsables de la Ligue Amawi et quatre officiers de police, en lien avec la répression des manifestations antigouvernementales. Les troubles ont fait plus de 450 morts, dont 42 policiers, selon un décompte de l'AFP effectué d'après des sources hospitalières et policières.

Plusieurs autres dignitaires de la Ligue Amawi ont été arrêtés dans le cadre d'autres enquêtes, dont l'ancien ministre de la justice Anisul Huq et le conseiller économique Salman Rahman.

Les deux hommes ont comparu devant un tribunal mercredi, menottés et portant des casques pour leur protection, sous haute surveillance policière.

Le prix Nobel de la paix Muhammad Yunus est rentré d'Europe le 8 août pour prendre la tête d'un gouvernement de transition, qui doit relever le défi monumental de conduire des réformes démocratiques.

Le gouvernement de Mme Hasina a été accusé de violations systématiques des droits humains, notamment les arrestations massives ou exécutions extrajudiciaires de milliers d'opposants politiques.

M. Yunus a déclaré jeudi qu'il s'était entretenu avec le responsable des droits de l'homme des Nations unies, Volker Turk, "afin d'ouvrir une enquête", sans donner plus de détails.