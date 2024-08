Rugby Championship: l'Australie effectue cinq changements avant de retrouver les Springboks

"Les joueurs ont retroussé leurs manches et travaillé dur cette semaine", a déclaré Schmidt dans un communiqué.

"La réalité est que nous devons être plus combatifs et plus précis ce samedi", a-t-il prévenu.

Le sélectionneur australien a également titularisé l'expérimenté demi de mêlée Nic White à la place de Jake Gordon, sorti du groupe au profit de Tate McDermott.

Le pilier Angus Bell revient de blessure, tout comme son ancien coéquipier international junior Josh Nasser, qui obtient sa première titularisation au poste de talonneur, alors que le pilier Allan Alaalatoa sera capitaine.

Angus Blyth remplace Nick Frost dans la deuxième ligne australienne aux côtés de Lukhan Salakaia-Loto.

L'arrière Max Jorgensen et le deuxième ligne aile Seru Uru, qui prendront place sur le banc, pourraient tous deux faire leurs débuts internationaux.