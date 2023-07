Bart Swings et Jason Suttels terminent derrière Felix Rijhnen en Chine

Bart Swings et Jason Suttels ont terminé 2e et 3e du marathon à l'occasion de la 4e manche de la World Inline Cup, organisée à Harbin en Chine. La victoire est revenue à l'Allemand Felix Rijhnen. Swings et Suttels s'étaient partagé les succès sur les trois premières manches à Rennes, Funchal et L'Aquila.