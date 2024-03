Biden attaque Trump avec une férocité rare lors de son discours sur l'Union et promet d'incarner "l'optimisme"

Répondant avec animation et même avec délectation aux invectives de quelques élus trumpistes, Joe Biden a peut-être aussi calmé, pour un temps, les doutes persistants des électeurs sur son endurance physique et mentale.

"Quatre ans de plus!"

"A mon âge, certaines choses deviennent plus claires que jamais", a-t-il dit, en promettant de défendre "l'honnêteté, la force morale, la dignité, l'égalité".

"Et voilà que quelqu'un de mon âge raconte une autre histoire, celle d'une Amérique tournée vers la rancoeur, la vengeance et la revanche", a dit le président, dont le discours a été scandé par les ovations et les "Quatre ans de plus! Quatre ans de plus!" des élus de son camp.

Donald Trump, cerné par les poursuites judiciaires, a promis plusieurs fois de se "venger", lui qui n'a jamais reconnu sa défaite en 2020.