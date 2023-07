Biden fait pression sur les géants de la tech pour règlementer l'intelligence artificielle

"L'intelligence artificielle constitue une énorme, énorme promesse d'incroyables opportunités, mais elle présente aussi des risques pour notre société, notre économie et notre sécurité nationale", a déclaré le président américain.

Joe Biden a assuré vendredi vouloir encadrer "avec responsabilité et sécurité" le développement de l'intelligence artificielle (IA) lors d'une réunion à la Maison Blanche avec les géants de la tech, qui se sont engagés à combattre tant les cyberattaques que la fraude.

"Nous verrons plus de changements technologiques dans les 10 prochaines années ou même dans les prochaines années que nous n'en avons vu au cours des 50 dernières années. Cela a été une révélation étonnante pour moi", s'est ému le président démocrate.

Alors que ces sept entreprises se sont engagées à respecter "trois principes qui doivent être fondamentaux au développement de l'intelligence artificielle", à savoir la sûreté, la sécurité et la confiance, Joe Biden a salué leur engagement à "pousser une innovation responsable".

Aux côtés des dirigeants d'Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft et OpenAI, Joe Biden a affirmé que "le groupe ici (présent) sera essentiel pour guider cette innovation avec responsabilité et sécurité".

- Election de 2024 -

Mais les craintes liées à cette puissante technologie s'intensifient, des dangers pour les consommateurs (fraude) et les citoyens (désinformation) au risque de perdre de nombreux emplois.

Concrètement, ces sept entreprises ont notamment promis de tester leurs programmes informatiques en interne et en externe avant leur lancement. Elles se sont également engagées à investir dans la cybersécurité et à partager des informations pertinentes sur leurs outils, y compris d'éventuelles failles, avec les autorités et les chercheurs.