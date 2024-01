Biden lance une attaque frontale à Trump: "Il est prêt à sacrifier notre démocratie pour obtenir le pouvoir"

Joe Biden a lancé vendredi une attaque frontale contre son rival Donald Trump, l'accusant d'utiliser la rhétorique de l'Allemagne nazie dans un grand discours avec lequel il espère donner un coup de fouet à sa campagne pour la présidentielle de novembre.

Presque trois ans jour pour jour après l'assaut du Capitole, le président démocrate a présenté l'élection comme un choix entre un homme "obsédé par le passé" et par ses propres intérêts (Donald Trump) et un autre à qui n'importent que "l'Amérique" et "l'avenir" (lui-même).