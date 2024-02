Biden poursuit sa campagne au Nevada, avec des sondages bien mitigés

- Biden en "mission" -

L'Etat aride et montagneux tient mardi sa primaire démocrate. Mais c'est surtout à la présidentielle de novembre que pense le président américain, et à la perspective, de plus en plus probable, d'un nouveau duel contre son prédécesseur républicain Donald Trump.

En 2020, Joe Biden avait remporté, de peu, le Nevada, l'un de ces "swing states", ces Etats indécis sur lesquels les candidats à la présidentielle concentrent tous leurs efforts.