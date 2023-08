Bilal, un migrant afghan, témoigne après le naufrage d'une embarcation pour l'Angleterre qui a fait six morts: "Nous retenterons encore"

Six Afghans sont morts et un est porté disparu à la suite du naufrage d'une embarcation de fortune dans la Manche. Ce drame n'est pas les premiers cette année, pourtant, un millier de personnes patientent actuellement dans le nord de la France pour tenter la traversée vers l'Angleterre, c'est le cas de Bilal.

"Mon rêve, c'est d'étudier. J'aimerais étudier dans leurs universités, dans leurs collèges. C'est notre projet, c'est la seule raison pour laquelle nous voulons aller là-bas", affirme Bilal, un jeune Afghan de 20 ans, qui désire rejoindre le Royaume-Uni par tous les moyens. Il devait normalement avoir une place dans l'embarcation qui a fait naufrage. S'il a manqué le départ et donc le drame, le jeune homme, qui réside provisoirement dans un campement sur les côtes françaises compte bien réessayer: "Nous retenterons encore", lance-t-il.

La traversée n'est pourtant pas sans risques. L'accident de ce vendredi en est la preuve. 66 migrants afghans ont quitté les côtes de Calais dans une embarcation surchargée. Elle finit par faire naufrage vers 2 heures du matin. Quelques heures plus tard, des navires anglais et français viennent à leur secours. 59 personnes ont été sauvées, six ont perdu la vie et une d'entre elles demeure introuvable. Les sauveteurs ont poursuivi les recherches dans la Manche jusqu'à tard ce samedi.