Birmanie: Pékin salue des "résultats positifs" après des discussions de paix

Le gouvernement chinois a indiqué lundi que des discussions de paix avaient eu lieu dans le conflit entre l'armée birmane et une alliance de groupes ethniques minoritaires dans le nord de la Birmanie, et que des "résultats positifs" ont été obtenus.

"La Chine se réjouit de voir les parties au conflit dans le nord de la Birmanie tenir des pourparlers de paix et obtenir des résultats positifs", a déclaré Mao Ning, une porte-parole du ministère des Affaires étrangères, assurant que Pékin se tient "prêt à continuer à apporter (son) soutien et (son) aide à cette fin".

"Nous pensons que l'apaisement de la situation dans le nord de la Birmanie est dans l'intérêt de toutes les parties dans ce pays et est propice au maintien de la tranquillité et de la stabilité le long de la frontière entre la Chine et la Birmanie", a-t-elle aussi dit.