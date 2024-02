Blinken en Europe en plein doutes sur le leadership américain

Et samedi dernier, l'ancien président Trump a affirmé qu'il "encouragerait" la Russie à s'en prendre aux pays de l'alliance de défense si ceux-ci ne payaient pas leur part, provoquant une levée de boucliers en Europe et aux Etats-Unis.

Mais l'aide militaire à l'Ukraine, qui commence à manquer de munitions face à la Russie, et les déclarations de l'ancien président Donald Trump mettant en cause l'Otan, éclipseront cette tournée éclair.

"Ce qui est très clair (...), c'est que ceux qui observent les Etats-Unis apparaissent nerveux. Je pense que les Etats-Unis sont toujours vus au niveau international comme un acteur influent, à la fois de façon positive et négative. Mais je pense qu'il y a de plus en plus d'inquiétude, d'appréhension, de malaise quant à l'incertitude, l'imprévisibilité, la polarisation et la division", assurait à l'AFP la présidente du Crisis Group, Comfort Ero, lors d'une récente interview.

A Washington, des responsables américains s'évertuent à faire bonne figure alors que M. Blinken arrivera de facto à Munich les mains vides.

"Je pense qu'ils (les alliés) se réjouiront de l'ampleur du vote (au Sénat) et du soutien apporté par le président à la législation telle qu'elle a été élaborée, ce qui nous donnera une position de force dans ce domaine", veut croire Jim O'Brien, sous-secrétaire d'Etat en charge de l'Europe.

- L'allié albanais -

Avant Munich, le chef de la diplomatie américaine se rend en Albanie afin d'y "réaffirmer la force de la relation bilatérale avec ce partenaire clé pour la stabilité dans les Balkans", a indiqué mardi à des journalistes une haute responsable du département d'Etat, Yuri Kim.

L'Albanie s'est résolument tournée vers l'Occident après des décennies d'isolement sous le régime communiste d'Enver Hoxha. Le petit pays des Balkans a rejoint l'Otan en 2009 et est candidat à l'Union européenne.

Il s'agira de la première visite à Tirana de M. Blinken depuis sa prise de fonctions il y a trois ans.

"Nous voulons insister et mettre en exergue l'excellente coopération que nous avons avec l'Albanie et les remercier d'avoir accueilli des Afghans" ayant collaboré avec les Etats-Unis après le retrait des troupes américaines d'Afghanistan en août 2021, a précisé Mme Kim.

M. Blinken doit y s'entretenir avec le Premier ministre albanais Edi Rama et participer à une rencontre avec une centaine de jeunes albanais.