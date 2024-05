Touristes tués à Bamiyan en Afghanistan: "Il y avait du sang partout", témoigne une Française

Madrid a indiqué dimanche que les trois Espagnols tués étaient des Catalans, dont une mère et sa fille ainsi qu'un retraité de 63 ans. Une Espagnole de 82 ans a été sérieusement blessée et transportée dans un hôpital géré par l'ONG italienne Emergency, à Kaboul. "Ses blessures évoluent favorablement, mais son pronostic est incertain", a déclaré le ministère espagnol des Affaires étrangères.

Les touristes se font plus nombreux en Afghanistan sous le régime taliban et la région de Bamiyan est la destination préférée de ces voyageurs. Ils étaient plus de 5.000 étrangers à avoir visité le pays en 2023 selon des chiffres du gouvernement taliban, qui soutient ce secteur encore embryonnaire. Cependant, plusieurs nations occidentales ont appelé leurs ressortissants à ne pas se rendre en Afghanistan face aux risques d'attaques et d'enlèvements.

Le témoignage d'une française

Au bruit des premiers coups de feu, Anne-France Brill, une touriste française qui était en voyage organisé à Bamiyan au moment de l'attaque, a pensé sur le coup à une fête sur le marché où son groupe s'était arrêté pour acheter des fruits.

La réalité l'a rattrapée quand elle a entendu crier l'une de ses camarades de voyage, de nationalité lituanienne, et lorsqu'elle s'est "rendu compte qu'elle avait du sang partout sur le ventre". "Elle est devenue toute blanche", et, en anglais, "elle m'a dit: 'J'ai froid, j'ai froid... Je vais mourir'", raconte la touriste de 55 ans, qui était assise dans l'un des deux vans du groupe, au moment où un homme armé s'est approché pour ouvrir le feu sur le véhicule. "Il y avait vraiment du sang entre nous partout", témoigne-t-elle.