Blinken met en garde Bakou sur les tensions avec l'Arménie

Lors de cet appel téléphonique, M. Blinken a souligné "que rien ne justifie une augmentation des tensions à la frontière et a mis en garde contre les actions et la rhétorique agressives de l'une ou l'autre des parties, qui compromettraient les perspectives de paix", selon un communiqué du porte-parole du département d'Etat, Matthew Miller.

M. Blinken a encore rappelé "que l'Azerbaïdjan devait respecter ses obligations et engagements internationaux en matière de droits de l'homme et de libertés fondamentales et a demandé instamment la libération des personnes injustement détenues", selon le communiqué.