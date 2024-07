Blinken au Laos pour voir Wang Yi et les partenaires de l'Asie du Sud-Est

La rencontre avec le haut diplomate chinois s'annonce tendue après celle, également à Vientiane vendredi, entre les chefs de la diplomatie russe -- Sergueï Lavrov -- et chinoise qui ont promis de contrer l'influence de "forces extra-régionales" dans la région.

M. Blinken doit y rencontrer son homologue chinois Wang Yi en marge d'une réunion à Vientiane des ministres des Affaires étrangères de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), où il est notamment question de la Birmanie et des tensions en mer de Chine méridionale.

Il s'agit de la 18e tournée en Asie du secrétaire d'Etat américain depuis sa prise de fonction il y a plus de trois ans, témoignant de la concurrence féroce que se livrent Etats-Unis et Chine dans la région.

Le président américain Joe Biden a fait des alliances en Asie une priorité de sa politique étrangère visant "à promouvoir une région Indo-Pacifique libre, ouverte et prospère", l'expression consacrée aux Etats-Unis pour désigner une zone Asie-Pacifique qui soit libre d'influences, une manière voilée de critiquer la Chine et ses ambitions économiques, territoriales et stratégiques dans la région.

Le chef de la diplomatie américaine doit aussi participer à Tokyo à une réunion du "quad" (Etats-Unis, Japon, Australie, Inde).