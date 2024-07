Blinken rencontre son homologue chinois Wang Yi au Laos

Partager:

Achmad Ibrahim Les chefs de la diplomatie américaine et chinoise ont entamé samedi au Laos un rare entretien en pleines tensions en mer de Chine méridionale et alors que Washington s’inquiète du rapprochement entre Pékin et Moscou, a constaté l’AFP. Le secrétaire d'Etat américain est arrivé samedi matin à Vientiane, où se tient une réunion régionale, au premier jour d'une nouvelle tournée en Asie au cours de laquelle il entend réaffirmer le leadership des Etats-Unis face à l'influence grandissante de la Chine.

Il a fait sa priorité de la promotion "d'une région Indo-Pacifique libre, ouverte et prospère", l'expression consacrée aux Etats-Unis pour désigner une zone Asie-Pacifique qui soit libre d'influences, une manière voilée de critiquer la Chine et ses ambitions économiques, territoriales et stratégiques dans la région. Peu avant le début de son entretien avec Wang Yi, M. Blinken a dénoncé les "actions escalatoires et illégales" de Pékin en mer de Chine méridionale, au cours d'une rencontre avec les dix pays membres de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (Asean). Ces pourparlers interviennent dans un contexte de fortes tensions en mer de Chine méridionale, où une série d'affrontements ont eu lieu ces derniers mois entre des navires philippins et chinois sur des récifs contestés.

Pékin et Manille ont conclu un accord provisoire portant sur l'approvisionnement d'un récif la semaine dernière, mais les relations entre les deux pays restent glaciales. "Nous sommes heureux de constater que le réapprovisionnement s'est déroulé avec succès aujourd'hui", a déclaré M. Blinken. "Nous nous en félicitons et nous espérons que cela se poursuivra à l'avenir." La rencontre avec le haut diplomate chinois s'annonce tendue après celle, également à Vientiane vendredi, entre les chefs de la diplomatie russe -- Sergueï Lavrov -- et chinoise qui ont promis de contrer l'influence de "forces extra-régionales" dans la région.