"Bonne nuit, Odie": la sonde américaine sur la Lune a été mise en sommeil

"Bonne nuit, Odie", a déclaré la jeune entreprise texane sur X, en appelant l'appareil par son surnom. "On espère avoir à nouveau de tes nouvelles."

Odysseus est devenue le 22 février la première sonde privée à se poser sur la Lune, et le premier engin américain à le faire depuis la fin du programme Apollo, en 1972.

A cause d'une défaillance de son système de navigation, elle s'était approchée trop vite de la surface lunaire durant sa descente, et avait cassé au moins l'un de ses six pieds.

Une fois posée, elle a basculé et s'est retrouvée inclinée à environ 30 degrés. Mais certains de ses panneaux solaires ont malgré tout pu continuer à fonctionner et à l'alimenter en énergie.