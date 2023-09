Bruins Slot remplace Hoekstra comme ministre des Affaires étrangères aux Pays-Bas

Hugo de Jonge, reprend le poste laissé vacant par son départ et devient donc ministre du Logement et de l'Aménagement du territoire. Karien van Gennip, ministre des Affaires sociales et de l'Emploi, devient vice-première ministre dans le gouvernement démissionnaire de Mark Rutte.

"En tant que vétéran de l'Afghanistan et ministre en charge des renseignements et services de sécurité, Hanke est plus que qualifiée pour ce transfert vers les Affaires Étrangères", a précisé le président du CDA Henri Bontenbal. Ce changement interne est, selon lui, "la meilleure solution pour les mois restants".