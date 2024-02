Burundi: 9 personnes tuées dans une attaque rebelle dans l'ouest, selon le gouvernement

RED-Tabara (Résistance pour un Etat de Droit au Burundi), principal groupe armé combattant le régime dirigé par Evariste Ndayishimiye, a une base dans la province du Sud-Kivu, à l'est de la RDC, et est aujourd'hui le plus actif des groupes rebelles du Burundi, avec une force estimée entre 500 et 800 combattants.

L'attaque a été menée dimanche vers 21h30 à Buringa, à environ 20 km au nord de la capitale économique Bujumbura et frontalière de la République démocratique du Congo (RDC), pays où se trouve la base arrière de RED-Tabara.