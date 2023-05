Carrefour, premier distributeur étranger à s'implanter en Israël

Selon un communiqué du groupe, les 50 premières succursales ont bénéficié d'un investissement d'environ 250 millions de shekels (soit 62,6 millions d'euros) et d'ici à la fin de 2023, Carrefour Israël devrait compter entre 80 et 100 succursales.

En 2021, le magazine The Economist avait classé Tel-Aviv comme la ville la plus chère au monde, devant Paris, Hong Kong et New York.

La cherté de la vie a été au centre de la campagne électorale des législatives israéliennes de novembre. Elle s'est greffée à une inflation record, pour le pays, en plus d'une décennie, de 5,2% sur un an.