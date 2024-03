"C'est le chef d'un groupe mafieux": voici comment la veuve d'Alexeï Navalny veut renverser Poutine

L'élection présidentielle russe a lieu du 15 au 17 mars. À cette occasion, Ioulia Navalnaïa tient à rappeler que Vladimir Poutine n'est pas, selon elle, un chef d'État comme les autres. Une erreur que feraient de nombreux Occidentaux d'après elle. "C’est une grave erreur, qui aide Poutine à tromper ses adversaires à maintes reprises", estime-t-elle dans les colonnes du média américain Washington Post.

Pour la veuve de l'opposant Alexeï Navalny, afin de comprendre Poutine, il faut plutôt le voir comme "le chef d’un groupe mafieux". Elle précise son propos : "Vous comprendrez alors sa cruauté, son cynisme, son penchant pour la violence et pour le luxe ostentatoire, ainsi que sa volonté de mentir et de tuer (...). Si vous considérez Poutine comme un chef mafieux, vous comprendrez comment le punir et accélérer sa chute".