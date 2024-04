Le Hamas diffuse une vidéo d'otages israéliens enlevés le 7 octobre: "Nous nous battrons jusqu'à ton retour", promet une famille

Elle intervient sur fond de négociations, sous médiation qatarie et égyptienne, en vue d'une trêve dans les combats dans la bande de Gaza associée à la libération d'un certain nombre d'otages. S'exprimant vraisemblablement sous la contrainte, Omri Miran décrit "une situation difficile" en raison de "nombreux bombardements" israéliens sur la bande de Gaza. Il appelle sa famille à faire pression sur le gouvernement pour qu'il parvienne à un accord avec le Hamas permettant la libération des otages. Il dit espérer pouvoir être réuni avec sa famille pour la fête de l'Indépendance d'Israël, le 14 mai.

Le mouvement islamiste palestinien Hamas a diffusé samedi une vidéo montrant deux otages israéliens qu'il a enlevés lors de son attaque du 7 octobre dans le sud d'Israël et emmenés à Gaza. Les deux otages se présentent comme étant Keith Siegel, 64 ans, et Omri Miran, 47 ans. Le Forum des familles d'otages a confirmé leur identité. Le mouvement islamiste palestinien avait déjà diffusé mercredi une vidéo d'un autre otage israélien, Hersh Goldberg-Polin, 23 ans. Cette nouvelle vidéo n'est pas datée mais Omri Miran, 47 ans, indique être aux mains du Hamas depuis 202 jours. Son 202e jour de captivité correspond à jeudi.

Dans une vidéo partagée par le Forum des familles d'otages et de disparus lors d'un rassemblement à Tel-Aviv, les filles et la femme de l'otage Keith Siegel réagissent à la vidéo de lui diffusée par le Hamas. "Keith, je t'aime, nous nous battrons jusqu'à ton retour", dit sa femme.

"Cette preuve de vie de Keith Siegel et Omri Miran, montre clairement que le gouvernement israélien doit faire tout son possible pour conclure un accord pour le retour de tous les otages avant la fête de l'Indépendance", indique le Forum des familles d'otages.

"Le fait de voir mon père aujourd'hui ne fait que souligner à quel point nous devons parvenir à un accord le plus rapidement possible et ramener tout le monde à la maison. J'exige que les dirigeants de ce pays regardent cette vidéo et qu'ils (agissent comme si c'était) leur propre père qui appelait à l'aide", explique quant à elle la fille de Keith Siegel.