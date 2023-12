Châteauvilain: Valentin 15 ans, avoue le meurtre de ses parents

Valentin, l'adolescent de 15 ans interpellé samedi après la découverte de deux corps dans sa maison incendiée en Isère a "avoué" avoir tué ses parents selon le parquet, suscitant choc et incompréhension dans son village, Châteauvilain.

Né en 2008 et fils cadet d'une famille de quatre personnes décrite comme "normale, sans histoires" et très bien intégrée dans son village, Valentin avait été interpellé samedi à Montpellier et placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête pour "assassinat" ouverte par le parquet de Grenoble.

Ce sont les gendarmes de la section recherche et du Groupe d’observation et de surveillance (GOS) de Montpellier qui ont procédé à l’interpellation du mineur.Il a été ramené en Isère dès samedi par la section de recherche de Grenoble et sa garde à vue a été prolongée dimanche de 24 heures par la juge d'instruction, selon le parquet de Grenoble.

Valentin s'était volatilisé après l'incendie qui avait ravagé dans la nuit de dimanche à lundi la maison de sa famille à Châteauvilain, un village de près de 800 habitants situé entre Lyon et Grenoble.