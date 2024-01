Collision entre deux métros à New York: 24 blessés légers

Trois lignes du tentaculaire réseau d'un des plus anciens métros du monde ont été mises à l'arrêt et le nord-ouest de l'île principale de la mégapole, le quartier Upper West Side de Manhattan, a été entièrement bouclé par les pompiers, la police, et des ambulances.

Au moins 24 personnes ont été légèrement blessées jeudi à New York dans une collision entre deux métros et le déraillement d'une des rames, selon les services de secours, qui ont bouclé l'un des quartiers les plus fréquentés de Manhattan.

Personne n'a été grièvement blessé dans cette collision entre un train transportant des passagers et l'autre vide et à l'arrêt sur une voie, ont indiqué sur place à la presse Ian Swords des services d'urgence et Mike Meyers, commandant des pompiers de New York.

Le métro de New York est aussi extrêmement vétuste, mais les accidents et incidents y sont très rares et sa fréquentation est repartie à la hausse après avoir été déserté en raison de la pandémie et d'une hausse de la criminalité entre 2020 et 2022.