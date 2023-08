Coup d'envoi des JMJ avant l'arrivée du pape à Lisbonne

Plus grand rendez-vous catholique international, les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) s'ouvrent officiellement à Lisbonne mardi, veille de l'arrivée du pape François, malgré ses 86 ans et sa santé fragile, et devraient rassembler plus d'un million de croyants en fin de semaine.

Souverain pontife argentin, Jorge Bergoglio n'est attendu dans la capitale portugaise que mercredi, et c'est donc le cardinal-patriarche de Lisbonne qui présidera en début de soirée la messe d'ouverture de ces JMJ, au sommet d'une colline surplombant le centre-ville et l'estuaire du Tage.