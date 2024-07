Coup majeur au puissant cartel mexicain de Sinaloa, avec la capture de deux chefs aux Etats-Unis

Deux dirigeants du puissant cartel mexicain de Sinaloa ont été capturés jeudi au Texas, dans le sud des Etats-Unis, a annoncé le ministère américain de la Justice, ce qui porte un coup majeur à l'"un des réseaux de trafic de drogue les plus violents et puissants du monde".

Guzman s'est rendu et "El Mayo" a été arrêté, a ajouté un journaliste de Fox News sur le réseau X.

Le fils d'"El Chapo" a attiré "El Mayo" dans l'avion "sous de faux prétextes", selon de hauts responsables américains cités par le New York Times.

Joaquin Guzman Lopez, fils du célèbre baron de la drogue "El Chapo", avait convaincu Ismael Zambada Garcia, aussi appelé "El Mayo", cofondateur du cartel, de monter à bord d'un avion prétendument à destination du sud du Mexique, mais l'appareil s'était en réalité dirigé ves le nord et avait atterri à El Paso, aux Etats-Unis, selon Fox News.

"Ismael Zambada Garcia, aussi appelé +El Mayo+, cofondateur du cartel, et Joaquin Guzman Lopez fils de l'autre cofondateur, ont été placés en état d'arrestation aujourd'hui à El Paso, au Texas", a déclaré Merrick Garland, le ministre de la Justice des Etats-Unis dans un communiqué.

Ils font tous deux l'objet de poursuites aux Etats-Unis pour leur rôle présumé dans la fabrication et le trafic de fentanyl, un puissant opiacé de synthèse et "la menace la plus mortelle à laquelle notre pays ait jamais été confronté en matière de drogue", a précisé le ministre de la Justice.

- "Le coeur du cartel" -

L'arrestation d'"El Mayo" frappe "le coeur du cartel qui est responsable de la majorité des drogues, y compris le fentanyl et la méthamphétamine, qui tuent des Américains d'un océan à l'autre", a déclaré Anne Milgram, la cheffe de la DEA, l'Agence fédérale de lutte contre la drogue.