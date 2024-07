Autorisé ailleurs, un médicament contre la maladie d'Alzheimer recalé en Europe

Le régulateur pointe notamment des saignements et des gonflements potentiels dans le cerveau des patients.

Le lecanemab, commercialisé sous le nom de Leqembi, a été développé par les sociétés pharmaceutiques japonaise Eisai et américaine Biogen. Il cible les dépôts d'une protéine appelée bêta-amyloïde. Si la cause de la maladie d'Alzheimer reste mal comprise, les malades présentent des plaques amyloïdes dans leur cerveau, qui se forment autour de leurs neurones et les détruisent à terme. C'est ce qui cause les pertes de mémoire caractéristiques de la maladie.