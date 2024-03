"Cowboy Carter", l'hommage personnel de Beyoncé à la country

A 42 ans, la native du Texas, dans le sud des Etats-Unis, a fait grand bruit depuis l'annonce d'un album country, genre musical très populaire aux Etats-Unis, mais généralement associé, malgré ses origines afro-américaines, aux artistes blancs.

Mondialement connue pour ses chorégraphies calibrées comme pour sa patte unique pop, R'n'B et hip-hop, des tubes "Crazy In Love" à "Formation", Beyoncé livre avec "Cowboy Carter" une ode personnelle à la country, dont une reprise de Nancy Sinatra, "These Boots Are Made For Walking" qui prend des accents de soul psychédélique.

Elle reprend aussi le classique "Jolene" de la star absolue de la country Dolly Parton ainsi que "Blackbiird" de Paul McCartney, une chanson des années 1960 sur neuf adolescents noirs devenus des icônes du mouvement des droits civiques en intégrant un lycée réservé aux élèves blancs, à l'ère de la ségrégation dans le sud des Etats-Unis.