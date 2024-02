Décès d'Alexeï Navalny: plus de 150 personnes condamnées en Russie pour s'être rassemblées à la mémoire de l'opposant

Rien qu'à Saint-Pétersbourg, dans le nord-ouest, les tribunaux ont condamné samedi et dimanche 154 personnes ayant manifesté en mémoire à l'opposant russe Alexeï Navalny à des peines allant jusqu'à 14 jours de prison, selon les décisions rendues publiques par le service de presse des tribunaux de cette ville, la deuxième de Russie.

Alexeï Navalny était le représentant de l'opposition le plus marquant en Russie, où il avait acquis une grande popularité grâce à ses dénonciations de la corruption sous le régime de Vladimir Poutine. Une peine de 19 ans de prison avait été prononcée contre lui et il était détenu dans de terribles conditions de détention. Il est mort vendredi dans une prison russe. Depuis, des rassemblements en son hommage ont eu lieu dans plusieurs villes de Russie et devant des ambassades russes à l'étranger.