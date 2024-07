Décès de Naomi Musenga: le procès de l'opératrice du Samu s'est ouvert

Partager:

Son ton moqueur avait scandalisé : l'opératrice du Samu qui avait raillé fin 2017 au téléphone Naomi Musenga, une jeune femme morte peu après à l'hôpital, s'est présentée jeudi devant le tribunal de Strasbourg, où elle est poursuivie pour "non assistance à personne en danger". Chemisier et foulard bleus à motifs, Corinne M., 60 ans, définitivement suspendue du Samu et actuellement sans emploi, a décliné son identité devant les juges. Il lui est reproché de "ne pas avoir respecté les protocoles" de prise en charge "et les bonnes pratiques" du Samu, selon le parquet. Elle encourt cinq ans de prison et 75.000 euros d'amende.

L'un de ses avocats, Thomas Callen, a immédiatement sollicité l'annulation du procès, estimant que le dernier document rédigé par la juge d'instruction à l'issue de l'enquête demeurait "flou" quant aux actes reprochés à sa cliente. Sa demande sera analysée à l'issue des débats. L'opératrice a ensuite pris la parole: "Je souhaiterais m'excuser de tout ça. Je vous demande de m'excuser, c'était inqualifiable", a-t-elle déclaré en se tournant vers la famille de Naomi, sa mère Honorine Musenga, et ses frère et sœur Gloire et Louange. Certains proches de Naomi arborent un tee-shirt présentant un portrait de la jeune femme décédée à l'âge de 22 ans.

- Retard de 02h20 - Plus de six ans après les faits, la tenue de ce procès "est un grand soulagement", avait déclaré Honorine Musenga, lors d'une conférence de presse la veille de l'audience. La famille veut "la justice", avait abondé Louange, la sœur de Naomi. "Comprendre" aussi "ce qui s'est passé dans la tête de cette personne". Gloire, son frère, a souhaité "un pardon" de la part de l'opératrice "pour ce qu'elle a fait", un souhait donc exaucé dès l'ouverture des débats. Mère d'une enfant de 18 mois, Naomi Musenga est décédée le 29 décembre 2017 à l'hôpital de Strasbourg après avoir été prise en charge avec "un retard global de près de 02H20", selon un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas).