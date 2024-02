Des attaques ethniques font 19 morts dans une région disputée entre les deux Soudans

Le week-end précédent, des affrontements similaires entre deux tribus issues de l'ethnie Dinka, les Ngok vivant à Abyei et les Twic venus de l'Etat voisin du Warrap, ont fait 54 morts, dont deux Casques bleus, et 64 blessés.

"Les attaques contre les civils ont abouti à des pertes en vies humaines, à l'embrasement de marchés, au pillage de biens et au détournement de bétail. Le bilan s'élève à 19 morts et 18 blessés", a déclaré dans un communiqué dimanche l'Autorité administrative d'Abyei (AAA).

Une personne a été tuée samedi dans une attaque et trois autres "enlevées", et 18 autres dimanche "dont quatre femmes, trois enfants et un travailleur humanitaire de MSF" tuées et "18 blessés dont trois femmes et deux enfants" dans des attaques menées par des jeunes Twic et une milice armée, a-t-elle ajouté.

Le conflit entre les tribus Twic et Ngok, toutes deux issues de l'ethnie Dinka la plus nombreuse du pays, a débuté en 2022 au sujet de revendications foncières dans une zone située à la frontière du territoire d'Abyei et de l'Etat du Warrap.