"Des chiffres et des lettres": décision repoussée pour les ex-présentateurs aux prud'hommes

Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat, les anciens piliers du jeu télévisé "Des chiffres et des lettres", ne seront pas fixés avant de longs mois sur leur litige aux prud'hommes avec France Télévisions, le dossier ayant été renvoyé vendredi devant un juge professionnel, a-t-on appris lundi de source judiciaire.

Evincés mi-2022, le M. Chiffres et la Mme Lettres du jeu, depuis respectivement 47 ans et 36 ans, ont réclamé devant le Conseil de prud'hommes de Paris la requalification de leurs CDD d'usage passés en CDI, et la reconnaissance d'une "rupture nulle", avec des indemnités à la clé.