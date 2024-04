Les Pays-Bas se parent d'orange pour célébrer leur Roi lors du Koningsdag

Le roi Willem-Alexander, la reine Máxima et leurs trois filles Amalia, Alexia et Ariane sont arrivés samedi matin à Emmen, dans la province de Drenthe, pour les festivités nationales. A leur arrivée, le groupe Bouke & The ElvisMatters Band a entonné une chanson d'anniversaire pour le souverain. La Reine s'est jointe à eux pour pousser la chansonnette.

D'autres membres de la famille royale néerlandaise doivent participer à la célébration de l'anniversaire du Roi, tels que le frère du souverain le prince Constantijn et sa femme la princesse Laurentien, ou encore les cousins germains du monarque les princes Floris et Pieter-Christiaan. D'autres membres plus âgés, comme la mère de Willem-Alexander et ancienne souveraine, la princesse Beatrix, ou la tante du monarque, princesse Margriet, n'y assistent plus depuis des années.