Des écoles canadiennes accusent les géants de la tech de perturber l'apprentissage

Crise de l'attention, de l'apprentissage et dépressions croissantes chez les élèves: des écoles canadiennes ont lancé jeudi des poursuites contre Instagram, Snapchat et TikTok, estimant que l'impact des réseaux sociaux sur le système scolaire est "irréfutable".

Ces groupes scolaires de Toronto et Ottawa, situés en Ontario, la province la plus peuplée du Canada, estiment que les plateformes, conçues pour une "utilisation compulsive", ont modifié la façon dont les enfants "pensent, se comportent et apprennent".

Et au final, ce sont les enseignants et les écoles qui doivent gérer les retombées.