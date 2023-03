Des militaires belges, experts en déminage, ont formé des instructeurs rwandais

Deux militaires belges, experts en neutralisation des explosifs et des munitions, ont été déployés durant deux semaines au Rwanda dans le cadre du Service de la lutte contre les mines des Nations unies (UNMAS). afin de former des militaires rwandais à la sensibilisation et aux risques d'explosion, a indiqué le ministère de la Défense.

À l'issue de cette formation, dix instructeurs et six assistants instructeurs ont été brevetés. Ils ont été évalués non seulement sur leur savoir mais également sur leur aptitude pédagogique à retransmettre leurs connaissances nouvellement acquises.

C'est la première fois que des militaires des forces de défense rwandaises (RDF) étaient ainsi formés à la sensibilisation et aux risques d'explosion.

Le Rwanda, petit pays de 12,7 millions d'habitants, est un important contributeur de troupes à des forces de maintien de la paix à l'étranger: au sein de la MINUSS (au Soudan du Sud), de la MINUSCA (en République centrafricaine) et de la MINUAD (au Darfour) - et deux de manière plus modeste : au sein de la BINUH (en Haïti) et de la FISNUA (dans la région disputée d'Abiyé, entre le Soudan et le Soudan du Sud)

Mais le Rwanda est aussi accusé par la République démocratique du Congo (RDC) et des experts de l'ONU de soutenir la rébellion du M23 (Mouvement du 23 Mars) qui s'est emparée depuis un an de vastes pans de territoire dans la province du Nord-Kivu (est de la RDC).