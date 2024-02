Des passagers d'un train pris en otage puis libérés en Suisse: l'auteur tué lors de l'assaut

L'auteur d'une prise d'otages dans un train dans l'ouest de la Suisse jeudi soir, a été "mortellement blessé" lors de l'assaut et les personnes qu'il retenait ont été libérées saines et sauves, a indiqué la police.

Le preneur d'otage serait un "demandeur d'asile" iranien âgé de 32 ans qui était armé d'une hache et d'un couteau et qui parlait le farsi et l'anglais, a précisé le porte-parole de la police cantonale vaudoise Jean-Christophe Sauterel, au cours d'un point de presse.