Disparition du petit Emile, neuf mois de mystère

Voici les temps forts depuis la disparition mystérieuse il y a neuf mois du petit Emile, deux ans et demi, jusqu'à la découverte annoncée dimanche d'ossements correspondant au garçonnet près du Haut-Vernet (Alpes-de-Haute-Provence).

La gendarmerie est alertée vers 18h et une enquête pour recherche des causes de disparition inquiétante débute le 9, assortie d'un appel à témoins. Une battue réunit des centaines d’anonymes venus prêter main forte les deux premiers jours. Enquêteurs et militaires continuent ensuite à inspecter minutieusement 97 hectares de champs, bois et terrains escarpés, sans succès.

Ses parents, une famille catholique très croyante, habitent La Bouilladisse (Bouches-du-Rhône) et ne sont pas présents ce jour-là.

Le 12 juillet le parquet de Digne annonce que l'enquête bascule sous le régime de l'enquête préliminaire. Puis, le 18, il ouvre une information judiciaire justifiée par "la complexité de l'affaire" auprès du pôle de l'instruction d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). Deux juges d'instruction sont saisis du dossier, toujours pour recherche des causes de disparition inquiétante.

La trentaine de maisons du hameau rattaché à la commune du Vernet sont aussi fouillées, les habitants interrogés et leurs véhicules visités.

Débute un minutieux travail d'analyse des données recueillies, soit 1.200 appels passés à la ligne téléphonique dédiée et une masse considérable d'informations concernant la téléphonie de toutes les personnes ayant "borné" vers le Haut-Vernet le jour de la disparition d'Emile.

Le 25, des équipes cynophiles spécialisées dans la détection de restes humains, appuyées par des drones, sont déployées au Vernet.

- Enquête élargie à des motifs criminels -

L'enquête judiciaire est élargie aux faits criminels "d'enlèvement" et "séquestration", apprend-on le 21 août de source judiciaire.

Cette décision, "purement technique", "n'est pas liée à une évolution dans l'enquête" sur la disparition toujours inexpliquée du garçonnet, mais "ce cadre procédural offre plus de souplesse" aux enquêteurs, souligne le procureur-adjoint.

- L'appel des parents -

Dans leur première prise de parole, les parents de l'enfant déclarent fin août dans l'hebdomadaire Famille Chrétienne n'avoir "rien à cacher" et déplorent des "témoignages malveillants dans la presse". "On imagine forcément le pire, mais on ne peut s'empêcher d'espérer…", dit le père.

Dans le même hebdomadaire, à la veille du troisième anniversaire d'Emile le 24 novembre, ses parents diffusent un appel vibrant: "Comprenez notre détresse, dites-nous où est Emile", demande la mère.

- "Mise en situation" -

Le 8 janvier 2024, le parquet d'Aix-en-Provence indique que l'enquête "est toujours très active" et a pris "une autre forme, plus technique".

Les enquêteurs de la gendarmerie doivent désormais "analyser l'ensemble des éléments recueillis" et notamment une masse de données numériques et de téléphonie des personnes ayant borné sur place ou aux alentours peu avant et peu après la disparition, détaille le procureur de la République d'Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon.

Le 28 mars, la famille d'Emile, des voisins et d'autres témoins visuels, soit 17 personnes, sont réunis par la justice au Haut-Vernet pour une "mise en situation", visant à reconstituer le moment où l'enfant a été aperçu pour la dernière fois.

- Découverte d'"ossements" -

Dimanche 31 mars, le parquet d'Aix-en-Provence annonce que des "ossements" correspondant au corps du garçonnet ont été retrouvés la veille à proximité du Vernet.

"Les analyses d'identification génétiques ont permis "de conclure ce dimanche qu'il s'agissait des ossements de l'enfant Emile Soleil" (NDLR: son nom de famille), affirme le procureur d'Aix-en-Provence, sans donner d'éléments sur la cause du décès de l'enfant.