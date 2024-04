Donald Trump va "témoigner": voici ce que l'on sait sur son procès pénal qui commence lundi

Il a plaidé non-coupable et dénonce un procès politique. Ses avocats comptent mettre en cause la fiabilité du témoignage de Michael Cohen, devenu la bête noire de l'ex-président, et convaincre le jury que des poursuites pénales ne tiennent pas. L'accusation entend démontrer que le camp Trump avait l'habitude d'étouffer des affaires embarrassantes avec de l'argent, en s'appuyant sur deux autres paiements similaires.

Qui va le juger ?

M. Trump sera jugé par un jury de douze citoyens (et jusqu'à six suppléants) sélectionnés parmi plusieurs centaines résidant à Manhattan. Chacun sera longuement interrogé sur son opinion concernant Donald Trump ou sa capacité d'impartialité, avec la possibilité d'être récusé par le juge qui préside les débats, Juan Merchan, la défense ou l'accusation. Cette sélection devrait durer une à deux semaines.

Le juge a d'ores et déjà annoncé que le jury demeurera anonyme pour le public, pour éviter les pressions. Le jury aura à décider à l'unanimité si Donald Trump est coupable. Si c'est le cas, le juge fixera la peine ultérieurement.

Une peine de prison est-elle possible ?

Oui, théoriquement. Si Donald Trump n'est reconnu coupable que de falsification de documents comptables, la peine encourue s'élève à un an de prison maximum. Si le jury conclut que Donald Trump a volontairement violé les lois de financement de campagnes électorales, la peine maximale s'élève à quatre ans. Dans tous les cas, le juge peut aussi prononcer seulement une amende ou une peine alternative comme une mise à l'épreuve, en tenant compte de l'âge de Donald Trump, 77 ans, et du fait qu'il s'agirait d'une première condamnation au pénal. Mais un manque de contrition et une attitude de défi face à la justice joueraient en sa défaveur. En cas de condamnation à une peine de prison, un appel serait probablement suspensif. Et rien n'empêche une personne condamnée au pénal de se présenter pour la Maison Blanche.

Combien de temps va durer le procès ?

À l'heure actuelle, "environ entre six et huit semaines", selon le tribunal, qui siégera tous les jours de la semaine sauf le mercredi. La peine pourrait donc être prononcée avant l'élection de novembre 2024. Mais de nombreux incidents de procédure peuvent retarder les débats. Les avocats de Donald Trump ont multiplié les recours et les contestations ces dernières semaines, obtenant le report du procès du 25 mars au 15 avril.

Enfin, contrairement à d'autres grands procès comme celui d'O.J. Simpson, décédé jeudi, celui-ci ne sera pas télévisé, en vertu de la loi dans l'État de New York.