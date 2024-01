Élections aux Etats-Unis: qui est Nikki Haley, la seule alternative à Donald Trump chez les Républicains ?

Nikki Haley incarne la seule alternative à Donald Trump, son ancien mentor. À 52 ans, cette fille d'immigrés indiens, mariée à un militaire et mère de deux enfants, incarne un vent de fraîcheur dans ces élections. Ancienne ambassadrice des États-Unis à l'ONU, elle considère que Donald Trump n'est plus capable de gouverner. "On ne peut pas avoir quelqu'un à la présidence et qu'on se pose la question de ses capacités mentales. On ne peut pas", déclarait-elle à Keen le 20 janvier dernier.

Et déjà un premier signe dans ce petit village du New Hampshire, où les 6 premiers électeurs votent. Elle vient d'y ramasser toutes les voies. "Je voudrais un candidat qui pourrait nous unir et ne pas nous diviser. Je crois qu'on a besoin de ça et je ne crois pas que Trump est celui-là", indique un électeur. Ce résultat n'est qu'un avant-goût, tout se jouera dans les grandes villes. Le dernier sondage lui donne 20 points de retard face à Donald Trump.