"Elle a essayé de faire semblant qu'il signait des papiers": au Brésil, une femme amène un homme mort à la banque pour un prêt

Une fois arrivés sur place, les professionnels de santé ont bel et bien confirmé le décès.

La suspecte a été arrêtée en flagrant délit de tentative de vol avec fraude et atteinte à l'intégrité d'un cadavre. Ses avocats réfutent ces accusations. Une enquête est en cours pour établir la cause et le moment du décès.

Selon les médias brésiliens, la suspecte a dit aux employés de la banque qu'elle était la nièce de l'homme de 68 ans et a tenté d'obtenir un prêt de 17.000 réais (environ 3.000 euros) en son nom. "Elle a essayé de faire semblant qu'il signait des papiers" a affirmé le commissaire chargé de l'enquête, Fabio Luiz, au site d'informations G1.