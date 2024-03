En Croatie, la main-d'oeuvre asiatique au secours des secteurs en tension

Tous les dimanches, Arcely Bhing va à la messe. En plein coeur de Zagreb, elle y retrouve des dizaines de compatriotes philippins, de plus en plus nombreux à venir travailler en Croatie, où ils pallient le départ de centaines de milliers d'employés.

Ils sont le visage du changement au sein d'une société qui s'appuie de plus en plus sur la main-d'œuvre étrangère, pour parer à l'émigration massive de sa population vers des pays plus riches de l'Union européenne (EU), et à un faible taux de natalité.

La construction et le tourisme, vital pour l'économie locale, sont particulièrement touchés. Selon les prévisions de l'Association croate des employeurs (HUP), le pays pourrait compter à la fin de la décennie entre 400.000 et 500.000 employés étrangers, soit un quart de la main d'œuvre.

Ces dernières années, la Croatie a donc vu arriver de plus en plus de travailleurs du Népal, d'Inde ou des Philippines.