En plein séisme, Naïm a tout tenté pour sauver ses voisins, sans succès: "Dans cette maison sont morts la maman et ses quatre enfants, et la grand-mère"

Le bilan du séisme au Maroc ne cesse de grimper. Nous nous sommes rendus dans le pays ravagé pour couvrir le drame. Dans la petite ville de Moulay Brahim, les habitants font face au chagrin, aux morts et luttent pour survivre.

Dans les rues de la ville sinistrée, ils sont des centaines à avoir été les témoins d'une catastrophe qu'ils n'oublieront pas. Quelques secondes après le séisme, Naïm se rend dans la maison d'un proche. Il la découvre dans un état de désolation. Très vite, il se met à creuser à mains nues. "On a creusé, on a creusé, on a encore creusé, mais nous n'avions pas assez d'aide. Nous étions trop peu nombreux et nous n'avions pas les bons outils", confie le jeune homme.