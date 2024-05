Le portail vidéo entre Dublin et New York interrompu après des comportements "inappropriés"

Un portail vidéo reliant en temps réel les habitants de Dublin et New York a été mis en pause mardi au bout d'une semaine du fait de nombreux "comportements inappropriés" des utilisateurs, ont annoncé les autorités irlandaises.

"Le Portail", sculpture géante de l'artiste lituanien Benediktas Gylysa, a pour but de mettre en lien les habitants de deux villes en temps réel, via un flux vidéo 24H/24 et 7 jours sur 7, ce qui leur permet d'interagir en direct.