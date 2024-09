En salle de presse, Donald Trump rejoue le débat

L'ancien président Donald Trump vient de faire une entrée surprise dans la "spin room", la pièce où les porte-paroles et soutiens des candidats se pressent généralement pour tenter d'influencer l'opinion des journalistes présents.

Caméra et micros à la main, des dizaines de reporters se massent derrière de fins rubans afin d'être le plus près possible du candidat.

Bousculé lors d'un débat particulièrement âpre face à la démocrate Kamala Harris, le milliardaire républicain prend les questions tour à tour des journalistes agglutinés devant lui, qui, dans la cohue, doivent parfois être retenus par le service de sécurité du candidat.

"Qu'en est-il des électeurs noirs?", lui lance un reporter qui arrive à se démarquer dans le brouhaha ambiant.

"Je les aime et ils m'aiment", répond Donald Trump.

Dans la cacophonie, d'autres journalistes tentent de recueillir son avis sur le débat de 90 minutes et au cours duquel la démocrate de 59 ans l'a attaqué sans relâche.