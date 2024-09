Vietnam: au moins 22 morts dans un glissement de terrain

Les conséquences du typhon Yagi ont provoqué l'évacuation de dizaines de milliers de personnes en raison d'inondations monstres, d'une ampleur jamais vue depuis des décennies selon les habitants.

La tempête, qui a touché terre samedi matin vers Haïphong avant de s'affaiblir dimanche, a tué 143 personnes selon un nouveau bilan.

Selon une étude publiée en juillet, les typhons de la région se forment désormais plus près des côtes, s'intensifient plus rapidement et restent plus longtemps au-dessus des terres en raison du changement climatique.