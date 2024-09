L'économie, sujet de confrontation entre Harris et Trump

"Il a vendu des semiconducteurs américains à la Chine pour les aider à améliorer et moderniser leur armée", a accusé la vice-présidente démocrate. "Il nous a grosso modo vendu alors qu'une politique vis-à-vis de la Chine devrait s'assurer que les Etats-Unis remporteront la compétition du XXIe siècle".

Les deux candidats à l'élection présidentielle américaine, Kamala Harris et Donald Trump, se sont rendu coup pour coup mardi sur les sujets économiques durant leur débat, s'accusant mutuellement soit d'avoir "vendu" le pays soit d'avoir détruit l'économie.

Pouvoir d'achat, inflation ou position de la démocrate sur le gaz et le pétrole de schiste, les sujets d'affrontement n'ont pas manqué.

L'ancien président a cependant répliqué en soulignant que le président démocrate sortant, Joe Biden, avait conservé les droits de douane qu'il avait mis en place sur un certain nombre de produits chinois.

Il a surtout attaqué Kamala Harris sur la question du gaz et du pétrole de schiste, un sujet sensible en Pennsylvanie, un Etat-clé où le débat avait lieu, assurant qu'"elle n'autorisera plus jamais" la fracturation hydraulique dans cet Etat.

"Si elle remporte l'élection, la fracturation en Pennsylvanie disparaîtra dès le premier jour", a-t-il insisté, en référence à une remarque de Mme Harris qui assurait en 2019 qu'elle interdirait la pratique.