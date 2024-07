Etats-Unis: arrestation de deux chefs du puissant cartel mexicain de Sinaloa

"Ismael Zambada Garcia, aussi appelé +El Mayo+, cofondateur du cartel, et Joaquin Guzman Lopez, fils de l'autre cofondateur, ont été placés en état d'arrestation aujourd'hui à El Paso, au Texas", a déclaré Merrick Garland, le ministre de la Justice des Etats-Unis dans un communiqué.

Deux dirigeants du puissant cartel mexicain de Sinaloa ont été placés en détention jeudi au Texas, a annoncé le ministère américain de la Justice, parlant d'"un des réseaux de trafic de drogue les plus violents et puissants du monde".

Joaquin Guzman Lopez est un fils du baron de la drogue mexicain "El Chapo", qui a cofondé le cartel de Sinaloa et purge actuellement une peine de prison à perpétuité aux Etats-Unis.

"El Mayo" et le fils d'"El Chapo" font l'objet de poursuites aux Etats-Unis pour leur rôle présumé dans la fabrication et le trafic de fentanyl, un puissant opiacé de synthèse, a précisé le ministre de la Justice.

"Le fentanyl est la menace la plus mortelle à laquelle notre pays ait jamais été confronté en matière de drogue, et le ministère de la Justice ne s'arrêtera pas tant que les dirigeants, membres et associés du cartel responsables de l'empoisonnement de notre société n'auront pas tous répondu de leurs actes", a-t-il affirmé.