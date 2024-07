Des eaux brunes en furie emportent plusieurs voitures: 3 personnes disparues au Japon après de fortes pluies

Au moins trois personnes étaient portées disparues au Japon vendredi après de fortes pluies qui ont fait déborder des rivières, emportant des voitures et incitant plusieurs milliers d'habitants à évacuer leur domicile, selon les autorités et les médias locaux.

Les autorités locales des départements de Yamagata et Akita, au nord de l'île principale de Honshu, ont émis des avis d'évacuation à l'intention de plus de 200.000 personnes, a indiqué l'agence de gestion des incendies et des catastrophes.