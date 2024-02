États-Unis: malgré les craintes sur son âge, Biden "apte" à être président, selon son médecin

Le président américain "continue d'être apte à exercer ses fonctions et assure pleinement toutes ses responsabilités sans aucune dispense ou aménagement", a déclaré le médecin de la Maison Blanche, Kevin O'Connor.

Plus vieux président en exercice de l'histoire américaine, Joe Biden reste "apte" à exercer ses fonctions, a assuré mercredi son médecin à l'issue de l'examen annuel du dirigeant de 81 ans, au moment où sa capacité à gouverner suscite des doutes, exploités par l'opposition républicaine.

Joe Biden a passé dans la matinée deux heures et demi à l'hôpital militaire Walter Reed, dans la banlieue de Washington, pour cette visite médicale annuelle, la dernière avant l'élection de novembre.

"Le président Biden est un homme de 81 ans en bonne santé, actif et solide", a conclu son médecin de longue date, dans une lettre publiée par la Maison Blanche.

En février 2023, le Dr O'Connor avait déjà conclu que Joe Biden était "en bonne santé", "vigoureux" et "apte" à remplir ses fonctions. Il s'était alors fait retirer une "petite" lésion cancéreuse de la peau.

S'il l'emporte lors du scrutin de novembre, le démocrate aura 86 ans à la fin de son second mandat.

Entre les images d'un président trébuchant sur des marches d'escalier et des propos confus lors de discours, la capacité de Joe Biden à gouverner jusqu'au bout d'un second mandat pose question au sein de l'électorat américain et entame ses chances de réélection.