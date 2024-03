Européennes: Bardella (RN) toujours largement en tête, selon un sondage

Le candidat du RN Jordan Bardella (29,5%) fait "largement" la course en tête avec 12,5 points d'avance sur sa concurrente macroniste Valérie Hayer (17%) pour les élections européennes du 9 juin en France, selon un sondage Elabe pour BFMTV et La Tribune dimanche.

Le camp présidentiel est stable avec 17% (+0.5) devant trois listes de gauche: écologiste (9.5%), PS (8.5%, -0.5) et LFI (7.5%, -1.5), au coude-à-coude avec la droite LR (7%, -1).

Enquête réalisée par internet du 5 au 7 mars, avant le meeting du camp présidentiel samedi, sur un échantillon de 1.504 personnes, âgées de 18 ans et plus. Marge d'erreur comprise entre 1,1 et 3,5 points.